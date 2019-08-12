餐牌

自選米線

過橋米線

小食

飲品
 

第一步

 

先選
食材

豬肉

腩肉

魚蛋

腐皮

豆卜

乍醬

木耳絲

牛肉

火腿

生菜

牛丸

雞肉

酸菜

魚片頭

韭菜

貢丸

魚腐

豬膶

芽菜

金菇

鮮冬菇

墨丸

竹笙

魚片

龍蝦丸

肥牛

豬肚

第二步

 

再選
湯底

(重慶) 三哥酸辣

酸辣湯加入重慶香濃口味，香濃惹味

番茄湯

甜中帶酸，香甜醒胃，更可自選加辣

麻辣

如電擊般的麻痺觸感，入口既麻且辣

煳辣

香料炒燶前的獨特風味，三哥獨創

砂砂湯

陣陣獨特香濃南洋風味

酸辣（不設選擇酸度及辣度）

酸中帶上辣，酸辣完美融合，醒胃之選

清湯

鮮甜美味，感覺清新

第三步

 

最後
選辣度

  • 湯底可依個人喜好選擇辣度（清湯及酸辣湯底除外）

  • 建議初嚐者由10小辣開始

  • 特辣可再加辣一次

第一步

先選
食材

豬肉 腩肉 魚蛋 腐皮 豆卜 乍醬 木耳絲
牛肉 火腿 生菜 牛丸 雞肉 酸菜 魚片頭
韭菜 貢丸 魚腐 豬膶 芽菜 金菇 鮮冬菇

墨丸

竹笙

魚片

龍蝦丸

肥牛

豬肚

第二步

再選
湯底

(重慶) 三哥酸辣

酸辣湯加入重慶香濃口味，香濃惹味

番茄湯

甜中帶酸，香甜醒胃，更可自選加辣

麻辣

如電擊般的麻痺觸感，入口既麻且辣

煳辣

香料炒燶前的獨特風味，三哥獨創

砂砂湯

陣陣獨特香濃南洋風味

酸辣（不設選擇酸度及辣度）

酸中帶上辣，酸辣完美融合，醒胃之選

清湯

鮮甜美味，感覺清新

第三步

最後
選辣度

  • 湯底可依個人喜好選擇辣度（清湯及酸辣湯底除外）

  • 建議初嚐者由10小辣開始

  • 特辣可再加辣一次

珍惜食物為環保出力！ 落單時減少米線份量。

三哥小食

湖南土匪雞翼

新疆香草雞翼

口水雞翼
（重慶口水汁／麻辣涼拌汁）

蒜燒茄子

蒜燒茄子

蒜泥白肉

皮蛋
（尖椒／重慶口水汁／麻辣涼拌汁）

即灼生菜/韭菜/芽菜

北方乍醬

家鄉酸菜

煳麻辣椒豬肚

煳麻辣椒豬肚

Snack-Combo-Special-Chilli-Sauce

十三香辣三寶

一人小食

豬耳

豬脷

手拍青瓜

雲耳

意川醋香雲耳

完整餐牌請到店內查詢

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