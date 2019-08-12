餐牌
自選米線
第一步
先選
食材
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豬肉
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腩肉
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魚蛋
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腐皮
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豆卜
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乍醬
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木耳絲
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牛肉
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火腿
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生菜
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牛丸
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雞肉
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酸菜
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魚片頭
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韭菜
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貢丸
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魚腐
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豬膶
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芽菜
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金菇
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鮮冬菇
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墨丸
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竹笙
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魚片
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龍蝦丸
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肥牛
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豬肚
第二步
再選
湯底
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(重慶) 三哥酸辣
酸辣湯加入重慶香濃口味，香濃惹味
|
番茄湯
甜中帶酸，香甜醒胃，更可自選加辣
|
麻辣
如電擊般的麻痺觸感，入口既麻且辣
|
煳辣
香料炒燶前的獨特風味，三哥獨創
|
砂砂湯
陣陣獨特香濃南洋風味
|
酸辣（不設選擇酸度及辣度）
酸中帶上辣，酸辣完美融合，醒胃之選
|
清湯
鮮甜美味，感覺清新
第三步
最後
選辣度
湯底可依個人喜好選擇辣度（清湯及酸辣湯底除外）
建議初嚐者由10小辣開始
特辣可再加辣一次
第一步
先選
食材
|豬肉
|腩肉
|魚蛋
|腐皮
|豆卜
|乍醬
|木耳絲
|牛肉
|火腿
|生菜
|牛丸
|雞肉
|酸菜
|魚片頭
|韭菜
|貢丸
|魚腐
|豬膶
|芽菜
|金菇
|鮮冬菇
|
墨丸
|
竹笙
|
魚片
|
龍蝦丸
|
肥牛
|
豬肚
第二步
再選
湯底
|
(重慶) 三哥酸辣
酸辣湯加入重慶香濃口味，香濃惹味
|
番茄湯
甜中帶酸，香甜醒胃，更可自選加辣
|
麻辣
如電擊般的麻痺觸感，入口既麻且辣
|
煳辣
香料炒燶前的獨特風味，三哥獨創
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砂砂湯
陣陣獨特香濃南洋風味
|
酸辣（不設選擇酸度及辣度）
酸中帶上辣，酸辣完美融合，醒胃之選
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清湯
鮮甜美味，感覺清新
第三步
最後
選辣度
湯底可依個人喜好選擇辣度（清湯及酸辣湯底除外）
建議初嚐者由10小辣開始
特辣可再加辣一次
過橋米線
每碗有齊以下食材
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豬肉
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火腿
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魚蛋
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乍醬
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腐皮
|
韭菜
|
牛肉
|
牛丸
|
墨丸
|
芽菜
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豆卜
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竹笙
|
雞肉
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腩肉
|
豬膶
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酸菜
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生菜
三哥小食
湖南土匪雞翼
新疆香草雞翼
口水雞翼
（重慶口水汁／麻辣涼拌汁）
蒜燒茄子
蒜泥白肉
皮蛋
（尖椒／重慶口水汁／麻辣涼拌汁）
即灼生菜/韭菜/芽菜
北方乍醬
家鄉酸菜
煳麻辣椒豬肚
十三香辣三寶
一人小食
豬耳
豬脷
手拍青瓜
雲耳
意川醋香雲耳
飲品
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奶 茶
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檸檬水
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檸 蜜
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檸檬雪碧
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咖 啡
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阿華田
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菜 蜜
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各式汽水
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鴛 鴦
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好立克
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檸檬可樂
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冰底/冰水
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檸檬茶
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葡萄烏龍茶
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鹹檸梳打
完整餐牌請到店內查詢